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kazasının esrarı çözülüyor

İran’da düşen ve 3’ü mürettebat 11 genç kadına mezar olan Holding’e ait kazasının esrarı çözülüyor. Karakutular Paris’te açıldı, en geç 10 güne çözülecek, rapor ay sonuna hazır...

Giriş Tarihi: 11.4.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 08:19
Jet kazasının esrarı çözülüyor

Cenazelerden 10'u, facianın ardından Türkiye'ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti.

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Jet kazasının esrarı çözülüyor
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