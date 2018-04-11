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'da eşi, oğlu ve kayınpederini yaralayan şüpheli tutuklandı

'da eve alkollü gelince kendisine tepki gösteren eşi Nesli (37) ve oğlu Alparslan (18) ile kayınpederi 'ı (56) bıçakla yaralayan (44), tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:53
Karaman'da eşi, oğlu ve kayınpederini yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen 'a, eşi Nesli Bahar ve aynı zamanda akrabası olan kayınpederi tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Savaş Bahar, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşi ve kayınpederi ile kendisini engellemeye çalışan oğlu Alparslan Bahar'ı, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Alparslan ve Ali Bahar'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

''ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM''

Olay sonrası kaçan Savaş Bahar, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 1,55 promil alkollü olduğu belirlenen Bahar'ın, ilk ifadesinde ''Alkolün etkisindeydim. Eve geldiğim zaman bana tepki gösterdiler. Bir anlık sinirle elime geçirdiğim bıçakla eşimi, oğlumu ve kayınpederimi bıçaklamışım. Bu olayları yaptığım için pişmanım" dediği öğrenildi.

Ödemediği borçtan dolayı bir süre cezaevinde kalan ve 10 gün önce tahliye olduğu belirtilen Bahar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Karaman'da eşi, oğlu ve kayınpederini yaralayan şüpheli tutuklandı
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