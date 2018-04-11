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'daki esrarengiz olayda şok detay! Vurulduktan sonra babasını arayıp yardım istemiş

'nın Seydişehir ilçesinde dün bir evde, Adil Yüce'nin (56) ölü, E.M.'nin (22) yaralı bulunduğu olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Evde av tüfeğiyle çenesinden yaralanmış halde bulunan E.M.'nin, babası M.U.'yu telefonla arayıp, ''Baba beni Adil vurdu. Gelip bana yardım edin'' dediği belirlendi. E.M.'yi vurduktan sonra intihar ettiği üzerinde durulan Adil Yüce'nin (56) ise polisi arayıp, ''Birlikte intihar edeceğiz'' diyerek ihbarda bulunduğu ileri sürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:51
Konya'daki esrarengiz olayda şok detay! Vurulduktan sonra babasını arayıp yardım istemiş

'DAKİ ESRARENGİZ OLAYDA ŞOK DETAY!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün bir evde, Adil Yüce'nin (56) ölü, E.M.'nin (22) yaralı bulunduğu olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Evde av tüfeğiyle çenesinden yaralanmış halde bulunan E.M.'nin, babası M.U.'yu telefonla arayıp, ''Baba beni Adil vurdu. Gelip bana yardım edin'' dediği belirlendi. E.M.'yi vurduktan sonra intihar ettiği üzerinde durulan Adil Yüce'nin (56) ise polisi arayıp, ''Birlikte intihar edeceğiz'' diyerek ihbarda bulunduğu ileri sürüldü.

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Konya'daki esrarengiz olayda şok detay! Vurulduktan sonra babasını arayıp yardım istemiş
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