Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Dün puslu bir havaya uyanan İstanbullular, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde bugün yer yer yoğun olmak üzere sis etkili olacak.
Giriş Tarihi: 11.4.2018 08:30Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 08:45
Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece, Ankara'da 23, İzmir'de ise 25 derece olacak.
Öte yandan İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.