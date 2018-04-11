Ödemiş’te cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yeniköy yolu üzerinde silah seslerinin geldiği ve cesetlerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen Gültekin Köle (32) ve yerde yatan iki ceset olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, ölenlerin İbrahim Bülbül (32) ve Ödemiş'te kuaförlük yaptığı öğrenilen Erdoğan Gölcük (30) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yaralı olan Gültekin Köle ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MAKTULÜN AİLESİ YIKILDI



Bu arada, olay yerine gelen İbrahim Bülbül'ün babası Mustafa Bülbül, oğlunun öldüğü haberini alınca yıkıldı. Baba Bülbül, olayın sebebiyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi.



Şahısların Gültekin Köle'ye ait 35 AG 8585 plakalı araçla olay yerine geldiği belirlenirken, olayın nasıl yaşandığı ve sebebi araştırılıyor.