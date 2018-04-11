Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oyuncuyu soyan hırsıza 3 yıl hapis

Oyuncuyu soyan hırsıza 3 yıl hapis

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Oyuncuyu soyan hırsıza 3 yıl hapis
Oyuncu , geçtiğimiz yıl 12 Şubat'ta İstanbul Beşiktaş'ta yürürken yanına Veli Ö. yaklaştı. Veli Ö., genç adama, "Sen dizi oyuncusu değil misin, seni çok seviyorum" diyerek sarılmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Soydaş, genç adamı iterek kurtuldu. Bu sırada Soydaş'ın cebinden cep telefonunu alan Veli Ö., kaçtı. Daha sonra cep telefonunun çalındığını fark eden Soydaş karakolya gidip şikâyetçi oldu. Bir süre sonra güven timleri bölgede üzerinde çok sayıda telefon bulunan ve kendini Kemal G. olarak tanıtan ancak gerçek kimliği Veli Ö. olan zanlıyı yakaladı. Hırsızlık ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan yargılanan Veli Ö., 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncuyu soyan hırsıza 3 yıl hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN