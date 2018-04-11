Oyuncuyu soyan hırsıza 3 yıl hapis

Oyuncu Soydan Soydaş
, geçtiğimiz yıl 12 Şubat'ta İstanbul Beşiktaş'ta yürürken yanına Veli Ö. yaklaştı. Veli Ö., genç adama, "Sen dizi oyuncusu değil misin, seni çok seviyorum" diyerek sarılmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Soydaş, genç adamı iterek kurtuldu. Bu sırada Soydaş'ın cebinden cep telefonunu alan Veli Ö., kaçtı. Daha sonra cep telefonunun çalındığını fark eden Soydaş karakolya gidip şikâyetçi oldu. Bir süre sonra güven timleri bölgede üzerinde çok sayıda telefon bulunan ve kendini Kemal G. olarak tanıtan ancak gerçek kimliği Veli Ö. olan zanlıyı yakaladı. Hırsızlık ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçundan yargılanan Veli Ö., 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.