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Rus mafya liderine kurşunu

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Rus mafya liderine MOSSAD kurşunu
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze (60) ile oğlu Giga Giorkhelidze (27), önceki gün evlerinin önünde, otomobilden inen kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. 6 el ateş eden saldırganlar kaçarken, başından vurulan Gaioz Giorkhelidze öldü. Ayağından vurulan oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Rus internet siteleri, Gaioz Giorkhelidze'nin Rusya'da "Giya Kutaisskiy" lakabıyla tanındığını ve Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğunu öne sürdü. Giorkhelidze'nin ajanlarının suikastlarda kullandığı özel tapalı mermi ile öldürüldüğü belirlendi.
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Rus mafya liderine MOSSAD kurşunu
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