Son dakika: Bodrum magandası tutuklandı!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği için daha önce de haber konusu olan uyuşturucu madde ticareti, fuhuş, insan kaçakçılığı ve kumar oynanmasının önlenmesi gibi suçlara yönelik yapılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

KORKU SAÇTI

Nüfusu yaz aylarında bir milyonu aşan gözde turizm merkezlerinden Bodrum'un eğlence mekanlarıyla ünlü Gümbet Mahallesi'nde dün gece yarısından sonra aracıyla ilerlerken havaya 4 el ateş ettiği mobese kameralarına yansıyan ve vatandaşlara korkulu anlar yaşatan 32 yaşındaki C.K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

4 BOŞ KOVAN

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin, alkollü şekilde araç kullandığı, olaydan sonra attığını ifade ettiği tabancaya da henüz ulaşılamadığı belirtildi. Ekiplerce, olay yerinde yapılan incelemede 7.65 mm çapında dört adet boş kovanın ele geçirildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ardından bu sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılık sorgusu ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.