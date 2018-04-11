Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Bodrum magandası tutuklandı!

Son dakika: magandası tutuklandı!

Son dakika gelişmesi: Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden ’un Gümbet Mahallesi’nde dün gece havaya 4 el ateş ettiği tespit edilen C.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olay esnasında alkollü olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 16:54
Son dakika: Bodrum magandası tutuklandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği için daha önce de haber konusu olan uyuşturucu madde ticareti, fuhuş, insan kaçakçılığı ve kumar oynanmasının önlenmesi gibi suçlara yönelik yapılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi.

KORKU SAÇTI

Nüfusu yaz aylarında bir milyonu aşan gözde turizm merkezlerinden Bodrum'un eğlence mekanlarıyla ünlü Gümbet Mahallesi'nde dün gece yarısından sonra aracıyla ilerlerken havaya 4 el ateş ettiği mobese kameralarına yansıyan ve vatandaşlara korkulu anlar yaşatan 32 yaşındaki C.K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

4 BOŞ KOVAN

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin, alkollü şekilde araç kullandığı, olaydan sonra attığını ifade ettiği tabancaya da henüz ulaşılamadığı belirtildi. Ekiplerce, olay yerinde yapılan incelemede 7.65 mm çapında dört adet boş kovanın ele geçirildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ardından bu sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılık sorgusu ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bodrum magandası tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN