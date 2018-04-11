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Son dakika: 'de öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi ölü olarak bulundu

Son dakika haberi... 'in Çardak köyünde öğretim görevlisi Doç. Dr. ve yüksek lisans Öğrencisi ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 12:31
Son dakika: Nevşehir'de öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi ölü olarak bulundu

'in Çardak köyünde çiftçilerin hareketsiz yatan iki kişi bulduğu ve 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ölenlerden birinin Öğretim görevlisi Doç. Dr. ve Yüksek Lisans Öğrencisi olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonrasında ler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu

Üniversiteden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.

11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.'nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz.

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Son dakika: Nevşehir'de öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi ölü olarak bulundu
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