Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ümraniye'de Nurçinler grubu üyesi Ayhan Nurçin'e kurşun yağdırıldı!

Ümraniye'de grubu üyesi 'e kurşun yağdırıldı!

Ümraniye'de "" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 12:54
Ümraniye'de Nurçinler grubu üyesi Ayhan Nurçin'e kurşun yağdırıldı!

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise göğsüne isabet ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayhan Nurçin'in "" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Konya'da fıkra gibi olay! Silahlı kavganın nedeni, 'Neden geçmiş olsun demediniz'
2030'un en büyük ekonomileri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye'de Nurçinler grubu üyesi Ayhan Nurçin'e kurşun yağdırıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN