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Son dakika: Yeni düzenleme yolda! Tehlikeli araç kullanana 3 yıla kadar hapis geliyor

Son dakika haberi... Tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis sına hükmedilebilecek. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası ise yarı oranında artırılacak.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 14:45
Son dakika: Yeni düzenleme yolda! Tehlikeli araç kullanana 3 yıla kadar hapis geliyor

nca hazırlanan ve ilerleyen günlerde TBMM'ye sevk edilmesi beklenen Kanun Tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, trafikte tehlikeli araç kullananlara verilecek hapis sının oranı artırılacak.

Taslağın yasalaşmasıyla, 'nun 179. maddesinde "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçuna yönelik yer alan, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünde değişiklik yapılacak.

ALT SINIR ARTTIRILACAK

Trafik kazasına neden olmasa bile kendisi veya başkaları için tehlikeli bir biçimde araç kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 3 aydan bir yıla çıkartılacak.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

Yapılacak artışla cezanın 2 yıl olan üst sınırı ise 3 yıla yükseltilecek. Böylece, tehlikeli araç kullananlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Öte yandan alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullananların cezası da yarı oranında artırılacak.

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