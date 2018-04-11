Tilki yavrularını köpek emziriyor

Batman
'da Beşiri ilçesinin Bahçe köyü yakınlarındaki kanalda temizlik çalışması sırasında DSİ görevlileri, kanal kapağına sıkışması sonucu bir tilki
nin boğulduğunu, iki yavrusunun ise kanal yakınında bulunduğunu fark etti. Çalışanlar aldıkları yavruları Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Bir günlük oldukları belirlenen yavru tilkiler, tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra barınaktaki üç yavrusu olan bir köpeğe emzirildi. Tilkiler, köpeğin sütünün az olmasından dolayı çalışanlar tarafından biberonla da beslendi. Karınları doyurulan yavru tilkiler daha sonra özel kafese alındı. Veteriner Onur Kılıç, "Hayvanların sağlık durumu iyi. İlk geldiklerinde gözleri bile açılmamıştı. Gerekli bakımlarını yaptık" dedi.