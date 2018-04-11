TTB milli duruş için seçime gidiyor

'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" şeklinde açıklama yaparak terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği İstanbul
Şubesi 15 Nisan'da seçime gidiyor. Yıllardır hekimlerin sorunlarını dile getirmek yerine siyasi açıklamalar yapan TTB'nin tutumundan rahatsız olan hekimler kurdukları platformlarla milli duruş sergileyen meslektaşlarını örgütlüyor. Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu'nun adayı olan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim sorumlusu ve KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, kurdukları platformun milli duruşu sergileyen meslektaşlarından oluştuğunu belirtti. Prof. Dr. Turgut, mevcut yönetimin siyasi ve marjinal açıklamalar yaptığını ve hekimlerin sorunlarını dile getirmediğini belirterek "En son Afrin açıklaması tamamen sorumsuzca ve tıbbiyelileri töhmet altında bırakan bir açıklama. Tıbbiyeliler bu ülkede Çanakkale
'de 'kim var?' dendiğinde 'ben varım' diyen ve arkasında mezun vermeyen gruptur" dedi. Hekimlikte Birlik ve Haklar Grubu merkez delegasyon adayı Dr. Mahmut Tokaç da "Maalesef yıllardır İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği bölücü terör örgütü sözcülüğüne soyunan bir yapıda. Nerede devletin karşısında bir hareket varsa orada yer alıyorlar. Biz kavgayla değil müzakereyle hekimlerin haklarını savunacağız. Sağduyulu hekimler camiasını oy vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.