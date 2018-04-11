Tüllüşah için seferberlik ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye yaban hayatında nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla başlatılan Tür Eylem Planları sonuçlarını vermeye başladı. Aydın ili için yapılması gereken Tür Eylem Planları listesinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan Aydın gaşağı bitkisinin yaşam alanlarının belirlenmesi, korunması ve neslinin devamlılığının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar kitaplaştırıldı.