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Tüllüşah için seferberlik ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen endemik bir tür olan, bilim dilinde 'gaşağı', halk arasında 'tüllüşah' denilen bitki için seferberlik ilan etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi öncülüğünde başlatılan koruma eylem planının ilk aşaması tamamlanarak kitaplaştırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 10:26
Tüllüşah için seferberlik ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye yaban hayatında nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla başlatılan Tür Eylem Planları sonuçlarını vermeye başladı. ili için yapılması gereken Tür Eylem Planları listesinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan Aydın gaşağı bitkisinin yaşam alanlarının belirlenmesi, korunması ve neslinin devamlılığının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalar kitaplaştırıldı.

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Tüllüşah için seferberlik ilan edildi
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