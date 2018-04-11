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Tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

'da elektrikler kesilince evinin tuvaletinde mahsur kalan Halil Kütük (86), polis tarafından kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 09:43
Tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 10'uncu katında yalnız yaşayan Halil Kütük, gece uyanıp tuvalete girdiği sırada elektrikler kesildi. Karanlıkta tuvaletin kapısını bulamayan yaşlı adam, bağırarak yardım istedi. Kütük'ün sesini duyan üst komşusunun ihbarı üzerine, yaşlı adamın evine polis sevk edildi. 10'uncu kattaki eve gelen polisler ve apartman görevlisi, pet şişeden kestikleri bir parçayı çelik kapının arasından geçirerek açmayı başardı.

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Tuvalette mahsur kalan yaşlı adamı polis kurtardı
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