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‘Umarsızca’ Ceylan’ı suçladılar

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
‘Umarsızca’ Ceylan’ı suçladılar
İstanbul Ataşehir'de geçen yıl bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırıp öldüren Erhan Timuroğlu, "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.
Anadolu 7. 'nde görülen duruşmada sanık avukatı, öldürülen Ceylan'ı suçlayıp, "Maktul ağabeyini alttan almak yerine arsızca ve umarsızca üste çıkmaya çalışmış, müvekkilime ağıza alınmayacak en ağır hakaretlerde bulunmuştur. Maktul, ağabeyine kendini bilerek öldürtmek suretiyle intihar etmiştir" dedi. Mahkeme, Timuroğlu'nu, "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.
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‘Umarsızca’ Ceylan’ı suçladılar
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