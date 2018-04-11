Van’da 'Şila' yine kaçırmadı... 61 paket eroini böyle yakaladı!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlara bir yenisi eklendi.
ŞİLA'DAN KAÇMADI!
Van Erciş Ağrı karayolu Günebakan kavşağında durdurulan 25 plakalı çekici ve çekiciye takılı 25 plakalı dorsede ekiplerce Şila isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Aramada, dorsenin dingilleri içerisine zulalanmış halde 61 paket 30 kilo 920 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Ekiplerce araç sürücüsü gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.