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’da 'Şila' yine kaçırmadı... 61 paket eroini böyle yakaladı!

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında durdurulan 2 araçta dedektör köpeği Şila ile arama yapıldı. Çekici ve çekiciye takılı dorsede yapılan aramada 61 paket halinde 30 kilo 920 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 10:31
Van’da 'Şila' yine kaçırmadı... 61 paket eroini böyle yakaladı!

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlara bir yenisi eklendi.

ŞİLA'DAN KAÇMADI!

Van Erciş Ağrı karayolu Günebakan kavşağında durdurulan 25 plakalı çekici ve çekiciye takılı 25 plakalı dorsede ekiplerce Şila isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Aramada, dorsenin dingilleri içerisine zulalanmış halde 61 paket 30 kilo 920 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ekiplerce araç sürücüsü gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Van’da 'Şila' yine kaçırmadı... 61 paket eroini böyle yakaladı!
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