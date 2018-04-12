15 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN ŞEKERCİYİ LOKUMCU AMCA İLE YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ

Konya'da 15 yıl önce şeker çuvalının içinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan Sezai Çakar'ın o dönem borcu yüzünden vadeli olarak şeker vermediği lokumculuk yapan Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak şeker çuvalının içinde cesedi bulunan ve boğularak öldürülen Sezai Çakar'ın katil zanlılarını yakalamak için dosyayı açarak çalışma başlattı.Cinayet polisi tarafından kurulan özel ekip, o dönem elde edilen deliler üzerinde çalışma yaptı. Özel ekip öldürülen Çakar'ın yakınlarıyla da görüşme yaptı. O dönem Çakar'ın şeker sattığı esnafları incelemeye alan ekipler, o dönem borcundan dolayı iflas eden ve lokum üreten Recep D. (66), oğlu Celalettin D. (41) ve kardeşi Hazmi D.'ye (61) ait şirket üzerinde durdu.

