Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 15 yıl önce öldürülen şekerciyi lokumcu amca ile yeğeni öldürmüş

15 yıl önce öldürülen şekerciyi amca ile yeğeni öldürmüş

Son dakika haberi... Konya'da 15 yıl önce şeker çuvalının içinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan Sezai Çakar’ın o dönem borcu yüzünden vadeli olarak şeker vermediği luk yapan Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:18
15 yıl önce öldürülen şekerciyi lokumcu amca ile yeğeni öldürmüş

15 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN ŞEKERCİYİ LOKUMCU AMCA İLE YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ

Konya'da 15 yıl önce şeker çuvalının içinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan Sezai Çakar'ın o dönem borcu yüzünden vadeli olarak şeker vermediği luk yapan Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak şeker çuvalının içinde cesedi bulunan ve boğularak öldürülen Sezai Çakar'ın katil zanlılarını yakalamak için dosyayı açarak çalışma başlattı.Cinayet polisi tarafından kurulan özel ekip, o dönem elde edilen deliler üzerinde çalışma yaptı. Özel ekip öldürülen Çakar'ın yakınlarıyla da görüşme yaptı. O dönem Çakar'ın şeker sattığı esnafları incelemeye alan ekipler, o dönem borcundan dolayı iflas eden ve lokum üreten Recep D. (66), oğlu Celalettin D. (41) ve kardeşi Hazmi D.'ye (61) ait şirket üzerinde durdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
15 yıl önce öldürülen şekerciyi lokumcu amca ile yeğeni öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN