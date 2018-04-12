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5 yaşındaki Kılıçarslan, artık iki biyonik kulağıyla da duyabilecek

lu 5 yaşındaki Kılıçarslan’a, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde  operasyonu gerçekleştirildi. Diğer kulağına da biyonik kulak takılan Kılıçarslan'ın artık iki kulağı ile de duyabileceği bildirildi. Koklear implant genelinde kapsamında bir ilk olma özelliği taşıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 18:18
5 yaşındaki Kılıçarslan, artık iki biyonik kulağıyla da duyabilecek

'un Sürmene ilçesinde oturan Ebru- Umut Kıvran çiftinin 5 yaşındaki çocukları Kılıçarslan'a, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde koklear implant () operasyonu gerçekleştirildi. Diğer kulağına da biyonik kulak takılan Kılıçararslan'ın artık iki kulağı ile de duyabileceği belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emine Demir yaptığı açıklamada, kapsamında hastadan hiçbir ücret talep edilmeden biyonik kulak operasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

"SGK KAPSAMINDA BİR İLK OLDU"

Operasyonun başarıyla geçtiğini belirten Demir, "Daha öncesinde hastanın sağ kulağına biyonik kulak takılmıştı. Konuşması vardı. Sol kulağına da koklear implant takılması için bize anne ve babası başvuru yaptı. Biz de işitsel impilantlar komisyonuna başvuru yaptık. Ardından hastanın diğer kulağı için onay aldık. Başarılı bir operasyonla bu uygulamayı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz koklear implant genelinde SGK kapsamında bir ilkti. Normal yapılan koklear implant cerrahisi ile aynı.

Ünlülerin anneleri (Can Verel)

Taktığımız cihazın dış parçası daha özellikli. SGK kapsamında hastalardan belli ücret talep edilerek bu uygulama yapılması planlanıyor. Ancak biz hastanemizde hastadan hiçbir ücret almadan bu uygulamayı gerçekleştirdik. Operasyon gayet sağlıklı gerçekleşti. Çocuğun sağlığı gayet iyi. Sonuçlarının da iyi olacağını düşünüyoruz. Artık hastamız 2 kulağıyla da duyabilecek" dedi.

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5 yaşındaki Kılıçarslan, artık iki biyonik kulağıyla da duyabilecek
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