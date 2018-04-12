Adana’da gölet faciası

Adana
'da baraj gölüne düşen otomobilde bulunan baba Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça (9) yaşamını yitirdi. Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, dün 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen
polis ve jandarma ekipleri baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Dalgıçların yaptığı aramada Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir'in cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile 30 metre derinlikte ulaşıldı. Elif Hoşça'nın cansız bedeni otomobilden çıkartılırken baba ve diğer iki çocuğunu arama kurtarma çalışmalarına şiddetli yağış ve havanın kararması nedeniyle ara verildi. DAKİKALAR ÖNCE SON FOTOĞRAF
Kayseri Melikgazi'de bir fabrikada çalıştığı belirtilen Musa Hoşça'nın, çocukları ile birlikte 6 yıl önce vefat eden annesinin mezarını ziyarete geldiği ve dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi. Olay yerine gelen anne Rukiye Hoşça sinir krizi geçirdi.
Öte yandan Hoşça'nın, kaza öncesi çocukları Umut, Elif ve Ebubekir'le birlikte kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. İki farklı görüntüden birinde Musa Hoşça ve çocukları ağaçlık bir alanda sohbet ediyor. Diğer görüntüde ise Musa Hoşça ve çocukları hareket halindeki otomobilde görülüyor.