Amca istismarından kaçtı, tecavüze uğradı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da iki yıl önce amcasının cinsel istismarına uğradığı için evde kaçtığını iddia eden M.B., (19) yolda tanıştığı kişi ile gittiği evde iki kişinin tecavüzüne uğradı. Amca ile birlikte toplam 4 kişi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Erzurum'da yaşayan M.B. polise başvurarak arkadaşı G.P. ile 9 Haziran 2017 günü evden kaçtıklarını söyledi. Yolda yürürken daha önce tanımadığı Ö.T.'den kendilerine kalacak bir yer bulmalarını istediğini belirten M.B., daha sonra Yakutiye ilçesine bağlı Dağ Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüklerini anlattı. Evin sahibi F.A. (23), Ö.T. (22) ve Ö.F.Ç.'nin (22) de buraya geldiklerini belirten M.B., "G. ile birlikte 3 gün boyunca bu evde kaldık. İlk gün Ö.F.Ç. ve Ö.T. ile rızamla ilişkiye girdik. Evin dış kapısını kilitleyerek evden çıktılar. Yer ve durum itibariyle başka seçeneğim olmadığı için birliktelik yaşadım. 2016 yılının başlarında amcam birden fazla kez bana istismarda bulundu. 'Başkasına anlatırsan seni öldürürüm' dedi. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

SOBA İÇERİSİNDEN DELİL ÇIKTI

M.B.'nin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında amca E.B. (35) ile diğer üç arkadaş gözaltına alındı. Evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, soba içerisinde bulunan kağıt mendillere el konuldu. Yapılan inceleme sonucu kağıt mendil üzerinden alınan sperm örneklerinin Ö.F.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'SAVCI, CİNSEL SALDIRI VAR'

Amca E.B. ile F.A., Ö.T. ve Ö.F.Ç. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, amca E.B.'nin suç tarihinde M.B.'nin yaşının 17 olması nedeniyle 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla, 'tehdit' suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısı mağdur M.B.'nin Ö.T. ve Ö.F.Ç. ile rızası dahilince ilişkiye girdiğini belirtse de bulunduğu yer ve durum itibariyle başka seçeneği olmadığı için cinsel birliktelik yaşadığını beyan ettiğini vurguladı. Savcı bu nedenle Ö.T. ve Ö.F.Ç. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12'şer yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti. İddianamede, evin sahibi F.A. için de 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aynı ceza istendi.

'ABİM CEZAEVİNE ABONE'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada 4 sanık hazır bulunurken, mağdur M.B. katılmadı. Ağabeyi ile altlı üstlü evlerde oturduğunu ve 10 yıldır görüşmediğini anlatan amca E.B. suçlamaları kabul etmedi. Ağabeyi ile görüşmediğini kendisinin suça meyilli olduğunu aktaran E.B. "Abimin kötü huyları var. Cezaevine abone sürekli girip çıkıyor, kendisi ile görüşmüyorum. M.'nin iddiaları kesinlikle doğru değildir. Ben böyle birşey yapmadım. Bu olaydan sonra birkaç kez daha evden kaçtı" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Suçlamaları kabul etmeyen Ö.F.Ç., M.B. ile ilişkiye girmediğini öne sürdü. M.B. ve arkadaşını 3 gün sonra evden gönderdikleri için bu şekilde ifadede bulunduğunu iddia eden Ö.F.Ç.'ye Mahkeme Başkanı Server Şimşek, "Soba içerisinde sana ait meni örnekleri bulunmuş peki buna ne diyeceksin?" dedi. Bunun üzerine Ö.F.Ç., mastürbasyon sonucu olduğunu, tuvalletteki kağıtları sobaya attığını savundu. Başkan Şimşek, "Niye o kadar zahmet ettin, tuvalet giderine atmayıp getirip soba içerisine attın?" deyince evin sahibi F.A. eski ev olduğundan tuvalet giderinin taş ve poşetle kapalı olduğunu söyledi.

M.B. ve arkadaşı G.P.'nin üzerine kapıyı bölgede tinercilerin dolaşması nedeniyle başlarına bir zarar gelmemesi için sadece bir kere kapattıklarını anlatan F.A. ise "İkisini de tanımıyordum. M. 'babam beni 60 yaşındaki adamla kömürlüğe kapattı, para karşılığı satıyor' dedi. Amcasının da tecavüzüne uğradığından bahsetti. Mağduru karakol yakınlarına ben götürdüm ve 'git herşeyi anlat' dedim. Hiçbirşey yapmadık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mağdur M.B. ve tanık olan arkadaşı G.P.'nin dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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