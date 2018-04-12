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Aniden hareket eden duvar arasında sıkışan şoför, öldü

'da bir fabrikadan yük alan  (40), kullandığı TIR'a binmek isterken, araç aniden hareket etti. Duvar ile TIR arasına sıkışan Çıngıl, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 07:49
Aniden hareket eden TIR ile duvar arasında sıkışan şoför, öldü

?Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı 'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi. , 07 GLU 51 plakalı yük aldıktan sonra yola çıkmak için araca yöneldi. Çıngıl, kapıyı açıp binmek isterken, TIR aniden hareket etti. Yılmaz Çıngıl, duvar ile TIR arasında sıkıştı. Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen Çıngıl'ın öldüğü belirlendi.

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Aniden hareket eden TIR ile duvar arasında sıkışan şoför, öldü
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