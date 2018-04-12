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'da meslektaşını vuran polis memuru için 6 yıl hapis istendi

Son dakika haberi... 'da, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Said Şahin (24) hakkında, 6 yıl hapis istendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:56
Antalya'da meslektaşını vuran polis memuru için 6 yıl hapis istendi

ANTALYA'DA MESLEKTAŞINI VURAN POLİS MEMURU İÇİN 6 YIL HAPİS İSTENDİ

'da, meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Said Şahin (24) hakkında, 6 yıl hapis istendi.

Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 21 Mart'ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin'in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun, karşısında koltukta oturan Ümran Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı.

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Antalya'da meslektaşını vuran polis memuru için 6 yıl hapis istendi
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