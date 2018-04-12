Antalya'da Rus 'mafya lideri' Gaioz Zviadadze cinayetinde flaş gelişme!

Kemer'de geçtiğimiz Pazar akşam saatlerinde ilçeye 4 ay önce taşındığı belirlenen ve sahte pasaport kullanan Gaioz Zviadadze cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında mafya lideri olduğu öne sürülen Zviadadze'nin öldüğünde yanında bulunan ve aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 8 saat süren ifade işlemlerini ardından, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.