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'da Rus 'mafya lideri' inde flaş gelişme!

'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu öne sürülen iyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 kişi adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:05
Antalya'da Rus 'mafya lideri' Gaioz Zviadadze cinayetinde flaş gelişme!

Kemer'de geçtiğimiz Pazar akşam saatlerinde ilçeye 4 ay önce taşındığı belirlenen ve sahte pasaport kullanan i ile ilgili soruşturma sürüyor.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında mafya lideri olduğu öne sürülen Zviadadze'nin öldüğünde yanında bulunan ve aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 8 saat süren ifade işlemlerini ardından, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya'da Rus 'mafya lideri' Gaioz Zviadadze cinayetinde flaş gelişme!
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