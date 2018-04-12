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Arkadaşına 'üzerimi değiştirip geliyorum' dedi, 9. kattan aşağı düştü

'nın Manavgat ilçesinde kendisini telefonla arayıp aşağıda beklediğini söyleyen arkadaşına 'üzerimi değiştirip geliyorum' diyen adam 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ayrıldığı iş yeri tarafından zimmetine para geçirmekle suçlandığı iddia edilen Nevzat D.'nin bunu gururuna yediremeyerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:28
Arkadaşına 'üzerimi değiştirip geliyorum' dedi, 9. kattan aşağı düştü

Olay Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salkımevler sitesinde annesi, babası ve oğluyla birlikte oturan Nevzat D, 15 gün önce ayrıldığı işyerinden gelen ve telefonla kendisini arayan arkadaşına üzerini değiştirerek aşağıya ineceğini söyledi. Nevzat D. bir süre sonra 9'uncu kattan, blok girişinde kaldırımda bekleyen arkadaşının 2-3 metre ilerisine beton zemine düştü. Neye uğradığını anlayamayan arkadaşı ve site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, Nevzat D.'yi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Nevzat D., Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nevzat D.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İŞ YERİNDE YAŞADIĞI PROBLEM YÜZÜNDEN İNTİHAR ŞÜPHESİ

Eşinden geçtiğimiz yıl ayrılan, annesi, babası ve oğluyla birlikte Salkımevler sitesinde ikamet eden Nevzat D.'nin Side'de bir araç kiralama firmasında müdür olduğu, 15 gün önce iş yeriyle yaşadığı sorun nedeniyle işten ayrıldığı bildirildi.

Ayrıldığı iş yeri tarafından zimmetine para geçirmekle suçlandığı iddia edilen Nevzat D.'nin bunu gururuna yediremeyerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

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Arkadaşına 'üzerimi değiştirip geliyorum' dedi, 9. kattan aşağı düştü
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