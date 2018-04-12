Iğdır
merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının üzerine yuva yapan ve yuvadan düşen yavru gri balıkçıl kuşuna vatandaşlar sahip çıktı. Henüz uçma yeteneği olmayan ve araçların arasında çaresiz bir şekilde dolaşan yavru gri balıkçıl kuşunu vatandaşlar sahiplenerek koruma altına aldı.
Yavru gri balıkçıl kuşunu yol ortasında çaresiz bir şekilde dolaşırken bulduğunu belirten İbrahim Kaymaz isimli vatandaş, "Yavru kuşu ağaçta ki yuvasından düştüğünü görünce yakalayıp koruma altına aldık. Daha sonra itfaiye ekiplerini arayıp yavru kuşu tekrar yuvasına bırakmak için yardım istedik. Yetkililere teslim ettikten sonra onlar gereği yapar. Hangi kuş türü olduğunu bilmiyoruz ama tahminimce balıkçıl kuşu olması lazım. Bu kuşlar her yıl düzenli bir şekilde Iğdır'a gelir ve bu asırlık ağaçların üzerine yuva yaptıktan sonra yavrularlar. Bu yavruda onlardan biri her halde" dedi.
Vatandaşlar, buldukları yavru gri balıkçıl kuşunu ekipler gelinceye kadar karton bir kutunun içine koyarak yetkililerin gelmesi için Iğdır Belediyesi bahçesinde bulunan güvenlik görevlilerin bulunduğu kulübeye teslim etti.