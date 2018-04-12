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Başkentte trafik sı: 4 yaralı

'nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 06:53 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 06:53
Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 81 AN 932 plakalı otomobil, Atapark ile Gaziler caddelerinin kesişiminde F.Ö'nün kullandığı 06 MCB 80 plakalı otomobile çarptı.

sonrası F.Ö. ile aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. 81 AN 932 plakalı otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Olayın ardından araçta ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
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