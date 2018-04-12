Bergen’in katili istismardan tutuklandı

Ünlü albümünün adı olan "Acıların Kadını" lakabıyla tanınan şarkıcı Bergen'in 1982'de yüzüne kezzap attırarak bir gözünü kaybetmesine neden olan, boşandıktan sonra da 1989'da tabancayla öldüren eski eşi Halis Serbes yine hapiste.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kullanan bir çocuğu durduran polisler, motosikleti kimden aldığını sordu. Çocuk, Halis Serbes'in verdiğini ancak karşılığında cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis, 3 çocuğun daha Serbes tarafından para ile kandırılıp istismara uğradığını belirledi. İkisi 16, ikisi de 17 yaşındaki çocuklar, yaşadıklarını anlatınca, ailelerin şikâyeti üzerine Serbes gözaltına alındı.

Serbes, çıkarıldığı adliyede "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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