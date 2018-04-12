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'da tüfekle minareye çıkan şahsın görüntüleri ortaya çıktı

'nın Nilüfer ilçesinde, elindeki av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), polisi alarma geçirdi. ile bir kaç kez etrafa ateş eden şahıs "Çocuklarımın annesi yok, babası da olmayacak" diye bağırdı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 22:36 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 22:41
Bursa'da tüfekle minareye çıkan şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Bugün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi'ndeki Kuba Camii'ne gelip, elindeki av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak" diye bağırmaya başladı. Haber verilmesi sonucu, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Murat T., borcu yüzünden hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyledi.

İşte o korku dolu anlar:

Bursa'da tüfekle minareye çıkan şahsın görüntüleri ortaya çıktı


20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM
Murat T., "20 mermim var, gerekirse çatışırım" diye bağırdı. Polisler ikna etmeye çalışırken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi. Çevredekiler panik yaşarken, polisin ikna çabaları sürüyor.

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Bursa'da tüfekle minareye çıkan şahsın görüntüleri ortaya çıktı
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