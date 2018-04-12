DENİZLİ'DE KOYUNUN KESİK KULAĞI, CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçilik yapan Mutlu Aysel'in (38), evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, sır perdesini, kulağı kesilen koyundan yola çıkarak çözdü. Plan yapan Zeynep Aysel'in (35) hasta olduğu için kulağını kestiği koyunu gösterme bahanesiyle ağıla çağırdığı eşini, aşk yaşadığı ileri sürülen Erdal Ersoy'a (35) av tüfeğiyle öldürttüğü ortaya çıktı. Zeynep Aysel ve Erdal Ersoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.