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İstismarla suçlanan enişteye 8 yıl hapis

'de baldızının kızı Ş.T.' ye (14) da bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan (38), 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:02
İstismarla suçlanan enişteye 8 yıl hapis

'nin Yeşilhisar ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ş.T.'nin, 16 Ocak'ta okul çıkışı teyzesinin eşi 'ın otomobiline bindiği gören rehberlik öğretmeni, durumu kızın ailesine bildirdi. Eve gelen Ş.T., yaşadıklarını rehberlik öğretmenine yazarak anlatmak istediğini söyledi. Ş.T., eniştesinin kendine istismarda bulunduğunu yazdığı mektubu rehberlik öğretmenine verdi. Yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan kızın eniştesi Mutlu Boran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, Ş.T., ailesi ve tutuklu sanık Mutlu Boran hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Boran, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanık Boran'a 'çocuğun ı' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

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İstismarla suçlanan enişteye 8 yıl hapis
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