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İzmit'te otobüsteki ciye 2 yıl 3 ay hapis

İzmit'te, halk otobüsünde, kadın yolcuyu ettiği iddiasıyla yargılanan R.S. (30), 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:27
İzmit'te otobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapis

Olay, geçen yılın Nisan ayında, Akpınar ile Umuttepe arasında seferin yapıldığı halk otobüsünde meydana geldi. Müteahhitlik firmasına bağlı olarak belediyede temizlik işçiliği yapan R.S., iddiya göre, otobüste elini pantolonun üzerinden cinsel organına götürerek, bir kadına de bulundu. İsminin D.Ç. olduğu öğrenilen kadın, R.S.'nin uygunsuz davranışlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadın Emeği Kolektifi'nce tacizde bulunan kişinin görüntüleri, sosyal medya üzerinden paylaşılarak, teşhir edildi. Polis ekipleri, yerini tespit ettiği R.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. R.S.'nin müteahhitlik firmasına bağlı olarak çalıştığı belediyede temizlik işçiliği görevine son verildi.

Kocaeli 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan R.S., duruşmadaki savunmasında, taciz suçunu işlemediğini, cinsel organının bulunduğu kısmı pantolonunun üzerinden kaşıdığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, R.S.'yi 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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İzmit'te otobüsteki tacizciye 2 yıl 3 ay hapis
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