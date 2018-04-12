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Kayalıktan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı

'ın Elbistan ilçesinde, mantar ve yabani ot toplamak için çıktığı Şar Dağı'ndaki yakalıklardan düşerek bacağı kırılan kişi, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:16

Taşburun Mahallesi'nde yaşayan Engin Aydın (47), mantar ve yabani ot toplamak üzere İğde Mahallesi'ndeki Şar Dağı Tellioluk mevkisine gitti.

Mantar toplarken kayalıktan düşüp bir bacağını kıran Aydın, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Arazinin zorlu olması üzerine Aydın'a müdahale edemeyen sağlık ekipleri, durumu jandarma ile Elbistan Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneği (ELOFF) ekiplerine ulaştı.

Aydın, 3 saatlik çalışmanın ardından sedye yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa nakledildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine götürülerek burada tedavi altına alındı.

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Kayalıktan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı
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