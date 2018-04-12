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'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücülerden (40) öldü, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren sürücü Sayan'ın emniyet kemerini koltuğunun arkasından bağladığı görüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 07:32

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara- karayolunun Kulu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Samet Tosun'un (21) kullandığı 42 FDZ 30 plakalı otomobil, kavşakta yönetimindeki 42 GG 521 plakalı otomobille çarpıştı. sürücüler Sayan ile Tosun'un yanında bulunan Süleyman Tosun ve Seval Akkoç (27) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan Sayan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sayan'ın cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer 3 yaralı ise yapılan tedavilerinin ardından Konya'ya sevk edildi.

EMNİYET KEMERİNİ ARKADAN TAKMIŞ
Hayatını kaybeden Erkan Sayan'ın emniyet kemerinin ikaz sesini önlemek için arkasından taktıkığı belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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