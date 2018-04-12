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Kucağında 3 aylık bebeğiyle lık yaparken yakalandı

'da kucağında 3 aylık bebeğiyle bir evden lık yapmaya çalışan M.Y. (22), vatandaşlar tarafından yakalandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:39
Kucağında 3 aylık bebeğiyle hırsızlık yaparken yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesi, Menderes Mahallesi'nde, kucağında taşıdığı 3 aylık bebeğiyle kiralık daireye bakma bahanesiyle apartmana giren 22 yaşındaki M.Y., yanında bulundurduğu plastik bir kartla kilitli olmayan bir dairenin kapısını açtı.

Apartman sakinleri, uzun süre binadan çıkmayan kadından şüphelendi. Komşular, kapısı açık kalan daireye girdiklerinde, M.Y'yi evden lık yaparken yakaladı.



31 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Çoğu hırsızlık olmak üzere 31 suçtan kaydı bulunan M.Y., vatandaşlarca polise teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan M.Y., adliyeye sevk edildi.

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Kucağında 3 aylık bebeğiyle hırsızlık yaparken yakalandı
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