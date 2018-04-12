Marketten sucuk "çalan" kediyi kafese kapattılar

Akıllara durgunluk veren olay şöyle gelişti: Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde ünlü bir süpermarkete giren kedi, şarküteri bölümünden aldığı sucuğu yemeye başladı. Bu durumu gören market yetkilileri kediyi yakalayıp tel bir kafese koyup üzerine de, 'Kamera var izlenmektedir, ellemeyin' yazılı bir kağıt yapıştırdılar. Sonra da kafesi marketin arka bahçesine bıraktılar. Bu duruma tepki gösteren bazı hayvansever personel cep telefonu ile durumu görüntüleyip Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirdi. Dernek yetkililerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yaklaşık 48 saat demir kafes içerisinde hapsedilen kedi kurtarıldı. Kediye yapılanın vicdansızlık olduğunu belirten Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Hayvanın yediği sucuk 10 lira değerinde. Eğer utanmaları yoksa bize başvurup, 'Kedi marketten sucuk çaldı. Fiyatı bu kadar' deselerdi biz onlara ödemesini yapardık, Böyle bir vicdansızlığa ilk kez şahit oluyorum" diye konuştu.





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Geçen pazartesi günü Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, ünlü bir süpermarkete girip, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yiyen kedi, işyerinin yetkililerince yakalandı. Süpermarket yetkilileri, kediyi, üzerine 'Kamera var izlenmektedir, ellemeyin' yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Bu duruma tepki gösteren personel, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne durumu bildirdi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı. Olayı Facebook sayfasından 'Koskoca süpermarketin kedi cezalandırma yöntemi bu, ne diyelim' diyerek paylaşan Uslu, SABAH'a yaptığı açıklamada, "İhbar için gönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar. Market yetkililerine, 'Neden böyle yaptınız?' diye sorduğumuzda verdikleri cevap bizi daha da üzdü. Bize, 'Niyetimiz kediyi cezalandırmak değildi' diyerek adeta dalga geçtiler" dedi.

NİYETİMİZ CEZALANDIRMAK DEĞİLDİ

Süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil E. ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını belirterek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis'te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği'ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi.