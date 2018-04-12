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'den "nöbetçi " talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu () Başkanı Aydın Erkoç, araç ticaretinin hafta sonu da olduğunu ancak lerin kapalı olmasının handikap oluşturduğunu belirterek, "Federasyon olarak noterlerin hafta sonu da açık olması yahut hiç olmazsa nöbetçi noter olması için Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 22:53
MASFED'den nöbetçi noter talebi

Erkoç, bir otelde sektörün değerlendirilmesi için düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, şubatta çıkan motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği kanunun getirdiği yeniliklerden memnuniyetini ifade etti.

7 MİLYON ARAÇ EL DEĞİŞTİRİYOR

'de yılda 7 milyon aracın el değiştirdiğini, bunlardan sadece 1,5 milyonun otomobil ticareti yapan bayiler, galeriler tarafından satıldığını ifade eden Erkoç, "Artık satıcı ehliyeti olmayanlar otomobil ticareti yapamayacak. Yeni yasayla kayıt dışılığın önüne geçilmiş olacak, mesleğimize standart gelirken tüketicinin de faydasına olacak. Kayıt dışılık ortadan kalkarsa örneğin devletimiz araç başına 500 lira vergi alsa yıllık 2-2,5 milyar Maliye Bakanlığımızın kasasına para girer." diye konuştu.

Son model lüks otomobili taksi yaptı

Erkoç, ikinci el araç alım satımındaki 'nin de kalktığını, artık sadece ticaret sonucu doğan kazançtan vergi alınmasının sektör için önemli olduğunu vurguladı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Hurda indirimi çalışmasında hurdaya çıkacak araçlara daha yüksek meblağ ödenmesi gerektiğini savunan Erkoç, sektörün gelişmesi için yaptıkları hakkında şunları söyledi:

"Araç ticareti hafta sonları da oluyor ancak lerin kapalı olması handikap oluşturuyor. Çevre illerden gelenler yahut ticareti hemen bitirmek isteyenler için zorluk oluyor. Federasyon olarak noterlerin hafta sonu da açık olması yahut hiç olmazsa nöbetçi noter olması için Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle görüşmelerimiz sürüyor."

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MASFED'den "nöbetçi noter" talebi
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