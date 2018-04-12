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Metrobüste çifte tacize 7 yıl hapis

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Metrobüste çifte tacize 7 yıl hapis
'da metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen şüpheli 7 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
1 Ocak 2018'de kütüphanede ders çalıştıktan sonra metrobüsle eve dönen C.K. ve A.A.'yı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki Aydoğan Ş.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Aydoğan Ş.'yi iki üniversite öğrencisine "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçundan 3'er yıl 9 ay olmak üzere toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararının ardından sanık yakınları müşteki C.K.'ye ve avukatına tepki gösterdi.
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Metrobüste çifte tacize 7 yıl hapis
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