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| | 12 Nisan 2018

İdaresi'nin düzenlediği oyununun 547'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 5, 25, 29, 36, 47 ve 51 oldu. na göre 6 bilen bir kişi, 5 milyon 776 bin 586 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 23:07
Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 12 Nisan 2018
İdaresi'nin düzenlediği oyununun 547'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 5, 25, 29, 36, 47 ve 51 oldu. na göre 6 bilen bir kişi, 5 milyon 776 bin 586 lira ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!


Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 776 bin 586 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 124 kişi 15 lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Çanakkale'den yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, 8 milyon 319 bin 185 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak bir milyon 836 bin 918 lira 92 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da bir milyon 27 bin 312 lira 91 kuruş aktarılacak.

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Milli Piyango | Süper Loto çekiliş sonucu | 12 Nisan 2018
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