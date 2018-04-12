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kutlama mesajları burada! İşte anlamlı en güzel 2018 resimli ...

İslam alemi için mübarek olan 'ne kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Miraç Kandili için vatandaşların araştırmaları da sürüyor. En güzel Miraç Kandili kutlama mesajları her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de bulabileceksiniz. Miraç Kandili'nde özellikle yaşlılar ziyaret edilmeli, aile fertleriyle ibadet edilmeli, sabahlara kadar dualar edilmelidir. Bu dualarda cennet vatanımızın kuruluşunda hayatını kaybeden şehitlerimizi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanımız için bayrağımız için milli birliğimiz için şehit olan kahramanlarımızı, vatan savunmasında terör örgütlerine geçit vermeyen güneydoğu kahramanlarımızı, Afrin kahramanlarımızı unutmamalı ruhlarını şad etmeliyiz. En güzel resimli için doğru adrestesiniz. SMS, Facebook, Instagram ve WhatsApp yoluyla sevdiklerinize, uzaktaki ailenize ve arkadaşlarınıza kandil mesajları gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 16:53
Miraç Kandili kutlama mesajları burada! İşte anlamlı en güzel 2018 resimli miraç kandili mesajları...

Mübarek günler ve geceler arasında en önemli gecelerden biri olan yarın akşam eda edilecek. Bu gururla camiler doldurulmalı, küskünlükler son bulmalı, Müslümanlar arasında birlik sağlanmalıdır. Miraç Kandili kutlama mesajlarıyla sevdiklerinizi, aile fertlerinizi, dostlarınızı unutmamalı tüm inananlar için dualar edilmelidir. Miraç Kandili'nde cennet vatanımızın kıymetini bilmeli, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı dikkatli olmalı ve üstümüze düşen iyi insan, düzgün birey olma görevini yerine getirmeliyiz. Siz de sabah.com.tr aracılığıyla birbirinden özgün ve anlamlı resimli nı paylaşabilirsiniz.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun şeytan senden uzakta melekler başucunda olsun güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul olsun. Kandilin mübarek olsun!

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasipleneyi kısmet eyle.

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Miraç Kandili kutlama mesajları burada! İşte anlamlı en güzel 2018 resimli miraç kandili mesajları...
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