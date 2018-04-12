Miraç Kandili kutlama mesajları burada! İşte anlamlı en güzel 2018 resimli miraç kandili mesajları...

Mübarek günler ve geceler arasında en önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili yarın akşam eda edilecek. Bu gururla camiler doldurulmalı, küskünlükler son bulmalı, Müslümanlar arasında birlik sağlanmalıdır. Miraç Kandili kutlama mesajlarıyla sevdiklerinizi, aile fertlerinizi, dostlarınızı unutmamalı tüm inananlar için dualar edilmelidir. Miraç Kandili'nde cennet vatanımızın kıymetini bilmeli, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı dikkatli olmalı ve üstümüze düşen iyi insan, düzgün birey olma görevini yerine getirmeliyiz. Siz de sabah.com.tr aracılığıyla birbirinden özgün ve anlamlı resimli Miraç Kandili mesajlarını paylaşabilirsiniz.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun şeytan senden uzakta melekler başucunda olsun güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul olsun. Kandilin mübarek olsun!

Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasipleneyi kısmet eyle.