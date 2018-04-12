Otel odasındaki cinayet davasında savcı "indirim" istedi

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat ile avukatları katıldı.

MODELLİK HAYALLERİ OTELDE BİTTİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci, sanıklardan Dilek Demir'in Instagram üzerinden tanıştığı maktul Cüneyt Pala'nın modellik teklifini kabul ederek fotoğraflarını çektirdiğini, bir süre sonra şüphelenmesi üzerine aradığı maktulun kendisini kandırdığını, fotoğrafları kullanarak para isteyeceğini söylemesi üzerine korkuya kapılarak görüşmeyi sonlandırdığını belirtti.

Sanık Demir'in, maktulun aynı yöntemle kandırarak para aldığını öğrendiği diğer sanık Gülşah Şat ile irtibata geçtiği dile getirilen mütalaada, maktulun elindeki kendilerine ait müstehcen fotoğrafları silmek üzere fikir birliği yaparak biber gazı, koli bandı, çamaşır ipi ve bıçak temin ettikleri anlatıldı.

İKİ MAĞDUR, OTEL ODASINDA BULUŞTU

Mütalaada, yaptıkları plan üzerine Gülşah Şat ile maktulun otel odasında buluştukları aktarıldı. Sonrasında odanın kapısını çalan Dilek Demir'i karşısında gören maktulun saldırıya geçtiği ifade edilerek, Demir'in de elindeki bıçakla karşı hamlede bulunduğu, Şat'ın da maktulun ensesine doğru biber gazı sıktığı kaydedildi.

Dilek Demir'in ikisi hayati tehlike oluşturacak şekilde 3 bıçak darbesiyle hedef aldığı maktulun iç ve dış kanama yaşadığı belirtilen mütalaada, sanıkların öldürme kastının bulunmadığı, kendileriyle ilgili dijital görüntüleri almak için hareket ettikleri, ancak planladıkları şekilde kapıyı Gülşah Şat'ın değil de maktulun açması üzerine olayın spontane geliştiği anlatıldı.

Mütalaada, Dilek Demir'in ağır haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçunu işlediği ifade edilerek, Gülşah Şat'ın ise biber gazı kullanarak silah sayılan aletle yaralama suçunu işlediği anlatıldı.

Dilek Demir'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla, sanık Gülşah Şat'ın ise haksız tahrik altında, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, Şat'ın hükümle birlikte tahliyesi talep edildi.

Mütalaanın ardından söz verilen Dilek Demir, "Bir an bile böyle bir şey yapmak istemedim ama bunu nasıl kanıtlayacağımı bilemiyorum." dedi.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlaması için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Pala'nın, Instagram uygulaması üzerinden kendisini manken ajansı sahibi gibi göstererek, Dilek Demir'e mesaj atıp, yüzünü beğendiğini söylediği, otel odasında buluştuğu Demir'in fotoğraflarını çektiği, ayrıca bunun için Demir'den 30 bin lira para aldığı belirtildi.

Demir'in, Hatay'da yaşayan Gülşah Şat'ın da aynı şekilde kandırıldığını öğrenmesinin ardından yapılan plan üzerine otel odasındaki buluşmanın gerçekleştiği, kapıyı açan maktulun, karşısında Dilek Demir'i görünce öfkelendiği belirtilen iddianamede, boğuşma sonrası Cüneyt Pala'nın, art arda aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği, kadınların lobiye inerek ambulans ve polisi aradığı aktarıldı.

İddianamede, iki kadının "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.