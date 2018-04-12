Polis veli, ilkokulu bastı

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İlhan Özcan'ın, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören çocuğunun sınıfı, yaşanan bazı problemler nedeniyle, okul yönetimi tarafından değiştirildi. Duruma öfkelenen Özcan, dün saat 09.30 sıralarında okula giderek, daha önce de bu nedenle tartıştığı Okul müdürü Tülay Taş'ı, 4 kurşunla ayaklarından vurdu. Ardından koridorda karşılaştığı Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı da bir kurşunla yine ayağından vuran Özcan, silah elinde okuldan ayrıldı. Taş ve Delibaş, ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dehşet saçan polis memuru İlhan Özcan ise Cinayet Büro Amirliği'nde görevli meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Özcan hakkında idari soruşturma da başlatıldığını açıkladı.Yaralı meslektaşlarını ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Polis memuru, bir ay önce okul müdürümüzü makamında 'Bunun hesabını sana soracağım' diye tehdit etmiş, okul yöneticileri tehdit edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Zanlı, sabah elini kolunu sallayarak gelip bu olayı gerçekleştiriyor" dedi