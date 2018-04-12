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', mutlu et' deneyi

li gençler birlik ve beraberliği arttırmak adına “ mutlu et” adı bir sosyal deney gerçekleştirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:21
'Sarıl bana, mutlu et' deneyi

'in en işlek caddelerinden eski adı Doktorlar Caddesi olan İsmet İnönü 1 Caddesi'nde gençler bir sosyal deney gerçekleştirdi. Yapılan bu sosyal deneyde insanların birbirlerine sarılarak mutlu olması hedeflendi. Çevrede bulunan insanların tepkisini ölçen deneyde, 1 erkek ve 1 kadın gözlerini kapatarak ', mutlu et' yazılı pankart açtı.



Eskişehir halkı yapılan bu sosyal deneye büyük ilgi gösterdi. Yediden yetmişe her yaş grubundan insan, deneyi gerçekleştiren gençlere sarılarak destek oldu.

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'Sarıl bana, mutlu et' deneyi
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