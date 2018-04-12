'Sarıl bana, mutlu et' deneyi

Eskişehir'in en işlek caddelerinden eski adı Doktorlar Caddesi olan İsmet İnönü 1 Caddesi'nde gençler bir sosyal deney gerçekleştirdi. Yapılan bu sosyal deneyde insanların birbirlerine sarılarak mutlu olması hedeflendi. Çevrede bulunan insanların tepkisini ölçen deneyde, 1 erkek ve 1 kadın gözlerini kapatarak 'sarıl bana, mutlu et' yazılı pankart açtı.





Eskişehir halkı yapılan bu sosyal deneye büyük ilgi gösterdi. Yediden yetmişe her yaş grubundan insan, deneyi gerçekleştiren gençlere sarılarak destek oldu.