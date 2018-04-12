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Savcı bugün açıkladı! Ömür boyu...

'in Gaziemir ilçesinde, 2016 yılında, 'ı (29) tabancayla vurarak, öldüren Serkan Güzelkabaağaç (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, kadının eski eşi Şevket Bayrak'ın (30) yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütalaasında, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 13:59
Savcı bugün açıkladı! Ömür boyu...

Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde, ilçeye bağlı Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan , apartman girişinde, Serkan Güzelkabaağaç tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

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Savcı bugün açıkladı! Ömür boyu...
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