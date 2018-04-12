Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, uyuşturucu satarken yakalanan Resul Çarıkçı, gözaltına alındı. Çarıkçı, çıkarıldığı mahkemece tarafından, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında cami temizleme görevi verilip, serbest bırakıldı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarın ardından, camideki görevini yürüten Resul Çarıkçı'yı takibe aldı. Polisler, Resul Çarıkçı, oğlu Dinçay Çarıkçı, Fahri Can Peközlüer ve E.K.'nin (16) içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Polis, otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 4 gram esrar ele geçirdi. Şüphelilerin evleri ve kullandıkları metruk binada da arama yapan ekipler 676 ecstasy hap, 52 paket halinde satışa hazır esrar, 1 pakette 40 gram esrar, yaklaşık 8 gram bonzai, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 bin 150 TL para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı.