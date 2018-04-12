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akıl almaz olay!

iki öğrencisini kavga ettiren matematik öğretmeni, görüntülendiğini anlayınca elindeki tahta silgisini attığı öğrencisini başından yaraladı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 08:25 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 08:31
Sınıfta akıl almaz olay!

öğrencileri kavga eden öğretmen mesleğinin kutsallığını unuttu, çocukları kavgaya tutuşturdu. Skandal görüntüler İzmir Tire ilçesinden. Bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni, ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini seyretti.

Sınıfta akıl almaz olay! İki öğrenciyi kavga ettiren öğretmen görüntülendiği anlayınca...

Bir öğrencinin kayda aldığı aldığı o anlarda çocuklar birbirlerine vurmaya başladı ama öğretmen oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. Sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti. Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalktı.

O anda görüntülendiğini fark eden öğretmen, öğrenciye attığı tahta silgisiyle öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

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Sınıfta akıl almaz olay!
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