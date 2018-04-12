Son dakika: "Ben yoruldum hayat" için karar

Bestekâr ve söz yazarı Tunay Bozyiğit, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından dinlenen son dönemin en popüler şarkısı 'Ben Yoruldum Hayat' şarkısının bestesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek şarkıyı seslendiren sanatçı Mümin Sarıkaya ile birlikte müzik şirketinin de aralarında bulunduğu 6 kişi ve kuruma 31 bin liralık tazminat davası açtı. Sanatçı Mümin Sarıkaya da, "Ezgiler anonimdir. Anonim olan ezgiler üzerinde hak iddia edilemez" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme iki yıldır süren davada Tunay Bozyiğit'i haksız buldu ve davanın reddine karar verdi.

31 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Tunay Bozyiğit, 'Türkülere Söyleyin Sılaya Dönsün' adlı şarkının bestecisi ve söz yazarıydı. MESAM'a kayıtlı bu şarkı, 2008 yılında 'Seyduna Türküleri' adlı albümde davacı Tunay Bozyiğit'in adı ve soyadı ile yayınlanmıştı. Davalı sanatçı Mümin Sarıkaya, Tunay Bozyiğit'ten izin almadan 'Hayat' adlı eserini meydana getirdi. Bu eser Dokuz Sekiz Müzik tarafından yayınlandı. Bir diğer davalı Murat Kurşun da izinsiz meydana getirilen 'Hayat' adlı eseri seslendirdi. Murat Kurşun'un seslendirdiği şarkı, diğer davalı Kemal Aslan tarafından piyasa çıkarılan albümde yer aldı. Son olarak bu şarkı, Star Tv'de yayınlanan diğer davalı Limon Film'in yaptığı 'Göç Zamanı' adlı dizide tema müziği olarak kullanıldı. Büyük beğeni toplayan 'Hayat' adlı müzik eserinin bestesi aslında davacı Tunay Bozyiğit'e aitti. Tunay Bozyiğit'in avukatı dava dilekçesinde, " 'Hayat' adlı dava konusu eser, 2007'de MESAM'a kaydedilen ve 2008'de piyasaya çıkarılan 'Türkülere Söyleyin Sılaya Dönsün' adlı müvekkilime ait şarkı bestesinin birebir aynıdır. 31 bin liranın davalılardan tahsilini isteriz" dedi.

ANONİMLEŞMİŞ EZGİ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Davalılardan Mümin Sarıkaya cevap dilekçesinde, "Davacının anonimleşmiş ezgi kullanılarak meydana getirdiği eser de özgün değildir. MESAM'ın kayıtlarında da şarkının bir bölümündeki tınıların anonimleşmiş bir ezgi özelliği taşıdığı, benziyor görünen melodilerin diğer bölümlerinden türetilmediği, melodinin özgün karakterde olmadığı tespit edilmiştir" dedi. Mümin Sarıkaya ile Dokuz Sekiz Müzik'in avukatı, Tunay Bozyiğit'in ayrıca savcılığa şikayette bulunduğunu, ancak takipsizlik kararı verildiğini de belirtti. Davalılardan Limon Film ise, "Göç Zamanı adlı filmde kullanılan 'Ben Yoruldum Hayat' adlı şarkı, davalılardan Mümin Sarıkaya'ya aittir. Bedeli ödenerek bu eser filmde kullanılmıştır" dedi. Bilirkişi raporunda ise Tunay Bozyiğit'e ait olduğu söylenen 'Türkülere Söyleyin Sılaya Dönsün' adlı eserin orijinal olmadığı görüşü açıklandı. Mümin Sarıkaya ile Dokuz Sekiz Müzik'in avukatı mahkemede ise, "Ezgiler anonimdir. Anonim olan ezgiler üzerinde hak iddia edilmesi davanın haksızlığını ortaya koymuştur. Bilirkişi raporu da dikkate alınarak dava reddedilsin" dedi. Diğer davalılar da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Tunay Bozyiğit'in açtığı davanın reddine karar verdi