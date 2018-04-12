Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto çekilişi (12 Nisan) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama...

çekilişi (12 Nisan) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu mu? 12 Nisan Süper Loto sonuçları konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Üst üste 2 kez devreden büyük ikramiye geçen hafta en son 3.696.277,85 TL olarak ifade edilmişti bu akşam gerçekleşecek 12 Nisan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 4 milyon lirayı geçmes bekleniyor. Süper Loto saat kaçta çekilecek? ve Süper Loto sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının cevapları sabah.com.tr'de.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:38
Süper Loto çekilişi (12 Nisan) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama...

Geçen hafta gerçekleşen 546. hafta çekilişinde şanslı numaralar 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49 olmuştu. İdaresi tarafından her hafta başkent Ankara'nın Balgat ilçesinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecan ve umutla bekleniyor.

Geçen haftaki 5 Nisan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 3.696.277,85 TL'yi kimse kazanamamış ve ikramiye devretmişti. 5 bilen 65 kişi ise 9.359,60 TL'lik ikramiye kazanmıştı. 4 bilen kişi sayısı 3.361 olmuş ve bu kişiler kişi başı 194.65 TL kazanmıştı.

Ankara'da gerçekleşecek çekiliş bu akşam yani 12 Nisan Perşembe akşamı 21:15'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi yine haberimizin içinden yapabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto çekilişi (12 Nisan) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN