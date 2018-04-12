Süper Loto çekilişi (12 Nisan) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama...

Geçen hafta gerçekleşen Süper Loto 546. hafta çekilişinde şanslı numaralar 13 - 14 - 22 - 39 - 40 - 49 olmuştu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta başkent Ankara'nın Balgat ilçesinde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecan ve umutla bekleniyor.

Geçen haftaki 5 Nisan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 3.696.277,85 TL'yi kimse kazanamamış ve ikramiye devretmişti. 5 bilen 65 kişi ise 9.359,60 TL'lik ikramiye kazanmıştı. 4 bilen kişi sayısı 3.361 olmuş ve bu kişiler kişi başı 194.65 TL kazanmıştı.

Ankara'da gerçekleşecek çekiliş bu akşam yani 12 Nisan Perşembe akşamı 21:15'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi yine haberimizin içinden yapabilirsiniz.