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Vali Küçük’ten yaralı öğretmenlere ziyaret

Valisi İzzettin Küçük, okulda bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan yaralı Müdür Yardımcısı'nı hastanede ziyaret etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 08:13
Vali Küçük’ten yaralı öğretmenlere ziyaret
Sabah saatlerinde Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana gelen olayda; polis memuru İlhan Ö. çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda tartışma yaşadığı Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı silahla yaraladı. Delibaş ve Taş, 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valisi İzzettin Küçük ve Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, yaralı öğretmenlerden Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'ı ziyaret etti. Küçük, Delibaş ve Okul Müdiresi Tülay Taş'ın son durumları hakkında bilgi aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Delibaş'ın odasına giden Küçük, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numar Şeker, "Okul Müdiresi Tülay Taş'ın 1 ayağına 5, diğer ayağına 3 toplamda 8 kurşun isabet etmiş. Kendisi hala daha ameliyatta. Hayati tehlikesi devam ediyor. Serkan hocamızın ayağına tek kurşun isabet etmiş. Onun şu an için hayati tehlikesi yok. Öğretmene şiddete karşı 'nın devreye girmesi gerekiyor. Şiddete karşı yasal düzenleme yapılması lazım" dedi.
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Vali Küçük’ten yaralı öğretmenlere ziyaret
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