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Akılalmaz olay! 6 aylık bebeğini çatıdan aşağıya attı...

'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin son dakika müdahalesine rağmen baba, bebeğini çatıdan attı. 6 aylık bebeğin sağlık durumu ise iyi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 13:50
Akılalmaz olay! 6 aylık bebeğini çatıdan aşağıya attı...

'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen onlarca cu sokaklara döküldü. Bu sırada çatıya çıkan çılgın bir adam polisleri şaşkınlık içinde bıraktı. 6 aylık bebeğini kucağına alan adam polisleri, bebeği aşağıya atmakla tehdit etti.

ÇOCUĞU ÇATIDAN AŞAĞI FIRLATTI

Joe Slovo kasabasında yasa dışı olarak inşa edilen 90 gecekondunun yıkılması haberinin ardından çatıya çıkan adam, evin yıkılmaması için kararı protesto etti. Ancak çatıya çıkan polisler bütün çabalara rağmen adamı ikna edemedi. Polisin müdahalede bulunması üzerine vicdansız baba çocuğunu aşağıya fırlattı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Yüreklerin ağza geldiği o anlarda neyse ki aşağıda bekleyen polisler bebeği yakalamayı başardı. Bebek yara almadan kurtuldu. Polisler adamı cinayete teşebbüsten gözaltına aldı.

Yıkım ekibi daha sonra bütün protestolara rağmen yasa dışı yollardan inşa edilmiş 90 gecekonduyu yıktı. (Star)

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Akılalmaz olay! 6 aylık bebeğini çatıdan aşağıya attı...
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